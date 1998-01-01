Видео: школьники по приказу учителя избили первоклассника в Подмосковье

В одной из школ города Химки Московской области дети жестоко избили первоклассника по приказу учителя.

Все произошло на уроке физкультуры. Ребенок бежал выполнять упражнения, поскользнулся, упал и стал завязывать шнурок. Но преподаватель вместо того, чтобы поинтересоваться все ли в порядке, по словам избитого мальчика, назвала его «человеческим мясом» и призвала «отрезать ему ногу». После чего ученики набросились на мальчика и стали избивать его ногами.

Подмосковная полиция в настоящее время разбирается в этой истории.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в городе Покров толпа обезумевших школьников жестоко избила подростка.