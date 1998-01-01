Видео: в Барнауле более 200 зданий остались без отопления из-за аварии

В Барнауле теплотрасса не выдержала морозов. Из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались больше 200 жилых домов и социальных объектов.

Часть дороги залита кипятком, проехать там невозможно, магистраль перекрыта. Все детские сады в микрорайоне и большая часть школ закрыты. При 20 градусах мороза находиться в остывших помещениях невозможно. Энергетики уже приступили к ликвидации аварии. Как долго будет длиться ремонт, пока не известно.

Ранее Пятый канал публиковал видео фонтана кипятка в Приморском районе Санкт-Петербурга фонтан, достигавшего высоты 14-го этажа.