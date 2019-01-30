Потоп в линейном управлении на транспорте Петербурга попал на видео

В Петербурге затопило линейное управление на транспорте, расположенное на Полтавской улице. Сообщает 78.ru. На кадрах, попавших в распоряжение Пятого канала, видно, что помещение на втором этаже трехэтажного здания, утопает в воде.

Пятый канал

Утром в среду, 30 января, сотрудники полиции обнаружили, что в здании шумит настоящий водопад. Они тут же принялись спасать оргтехнику и документы от стекающих с потолка ручьев. Ущерб от коммунальной аварии еще предстоит выяснить. О причинах случившегося не сообщается.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что поселок под Барнаулом остался без тепла в 20-градусный мороз. После прорыва трубы вода буквально затопила трамвайные пути и распространилась на проезжую часть.