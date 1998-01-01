Электричка повредила пешеходный переход в Подмосковье — видео

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В результате происшествия никто не пострадал.

Фото, видео: Известия/ Александр Казаков

Электропоезд № 6314, следовавший по маршруту «Москва — Александров», на станции «Софрино» зацепил выступающую часть конструкции наземного пешеходного перехода. Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел в среду, 30 января, в 11.00 по московскому времени.

В результате железнодорожного происшествия никто не пострадал. Движение электропоездов на данном участке магистрали задерживается.

Ранее Пятый канал сообщал, что снегоуборочная путевая машина столкнулась с грузовым составом в Самарской области. В результате инцидента с рельсов сошли две пустых цистерны и сам снегоуборщик.

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