В правительстве рассказали о контроле цен на топливо

В правительстве охарактеризовали ситуацию с обеспечением топливом в России как стабильную, а доходность розничного сегмента АЗС — достаточной для ведения бизнеса. Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, рост цен на бензины и дизель с начала года не превышал допустимых 1,7%. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.

Заместитель председателя правительства также заявил, что при «существенном росте мировых нефтяных котировок ослабления рубля» предусмотрено временное увеличение экспортной пошлины. Это необходимо для снижения экспортной цены за вычетом транспортировки, сообщает ТАСС.

Ранее Пятый рассказывал, что ждет россиян после «разморозки» цен на бензин.