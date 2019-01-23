Макаревич поддержал своего сына на премьере фильма «Русский бес»

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В новой кинокартине актер исполнил главную роль — дизайнера Святослава, который намеревается открыть собственный ресторан.

Фото: Известия/ Александр Казаков

В киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась премьера нового отечественного триллера «Русский лес». Кинокартину зрителям представил режиссер Григорий Константинопольский и исполнители главных ролей, среди которых Иван Макаревич, Любовь Аксенова, Юлия Ауг и Ксения Раппопорт. Презентация фильма прошла во вторник, 29 января.

Показ получился по-настоящему звездным: поддержать тех, кто работал над картиной, пришли многие друзья и коллеги. Так, например, на красной дорожке появился Андрей Макаревич, легендарный музыкант, основатель группы «Машина времени». На премьеру фильма певец заглянул, чтобы поддержать своего сына Ивана, который исполнил в новом триллере главную роль.

Иван Макаревич, известный зрителям по фильмам «Бой с тенью» и «Бригада: Наследник», сыграл в киноленте дизайнера Святослава Иванова, который из-за большого желания жениться на Асе, решил открыть ресторан, чтобы в будущем ее обеспечивать.

В отличие от своего героя, артист в жизни не страдает от недостатка денег. Кроме того, он не боится быть неординарным и идти против системы. Фанаты любят его за то, что он никогда не идет на поводу у стереотипов. Для актера ничего не стоит проколоть ухо, покрасить волосы в розовый или побриться налысо. О своих экспериментах Макаревич сообщает подписчикам в Instagram.

 
 
 
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Глупостями вскормленные. Прекрасные потерянные.

Публикация от Иван Макаревич (@jamesoclahoma)

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге прошла презентация документального фильма «Песни Победы».

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