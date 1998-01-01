Обладатель двух премий «Грэмми» Джеймс Ингрэм скончался от рака мозга

66-летний американский певец и композитор, обладатель двух премий «Грэмми» Джеймс Ингрэм скончался в США во вторник, 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.com.

Музыкант на протяжении длительного времени боролся с раком мозга.

Музыкальная карьера Джеймса Ингрэма стартовала в 1970-х годах. В дальнейшем он сотрудничал с Куинси Джонсом, Рэйем Чарльзом, Натали Коул и Патти Остин.

Музыкант 12 раз номинировался на престижную премию «Грэмми» и только дважды стал ее лауреатом. Наград удостоились произведения «One Hundred Ways» и «Yah Mo B There» в дуэте с Майклом Макдональдом.

Джеймс Ингрэм дважды номинировался на «Оскар», как автор саундтреков к фильмам «Бетховен 2» и «Джуниор».

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