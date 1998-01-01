Патриарх Кирилл призвал Госдуму вывести аборты из системы ОМС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Госдуму вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Выступая в среду, 30 января, на Рождественских парламентских встречах в Государственной думе, глава РПЦ отметил, что до сих пор за то, чтобы кто-то бесплатно избавился от нежелательного ребенка, платим все мы — российские налогоплательщики.

— Церковь не устает свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду говорить об этом до скончания своих дней своих, пока не наступят по крайней мере в нашей стране заметные сдвиги в лучшую сторону. Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребенка, — сказал патриарх.

Он отметил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы вывести из ОМС аборты, совершаемые не по медицинским показаниям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью Пятому каналу, что правительство должно приравнять аборты к убийству и наказывать по уголовной статье.