Вместо Кокорина? «Зенит» сделал предложение Сердару Азмуну

В состав футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга может перейти нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун. Об этом пишет издание «Советский спорт». Как сообщается, владельцы петербургского клуба предложили за него 10 миллионов евро, в то время как «Рубин» готов расстаться с Азмуном за 15 миллионов.

Стоимость иранского спортсмена туркменского происхождения, забившего за «Рубин» пять мячей и отдавшего четыре голевые передачи в 17 матчах текущего сезона, на трансферном рынке составляет девять с половиной миллионов евро.

Также по имеющейся информации, 24-летним футболистом интересуются леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон», бельгийский «Брюгге» и голландский «Андерлехт».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в состав «Зенита» из украинского клуба «Шахтер» перешел защитник Ярослав Ракицкий и украинским болельщикам это очень не понравилось.