Житель Ленобласти случайно застрелил друга на охоте

Жертвой несчастного случая на охоте стал 38-летний мужчина. Приятель принял его за «зверя» и застрелил из карабина. Инцидент произошел в районе деревни Загубье Волховского района в минувшие выходные.

Как сообщает телеканал 78, накануне 42 летний житель Ленобласти явился в полицию с чистосердечным признанием. Он рассказал, что поехал на снегоходах охотиться вместе со своим другом, но потом они разъехались. Когда между деревьями промелькнул «силуэт зверя» мужчина несколько раз выстрели из оружия. Подойдя ближе он обнаружил своего знакомого без признаков жизни.

Стрелок испугался и скрылся с места происшествия. Уже дома он сообщил родственникам, что его друг якобы покончил жизнь самоубийством. Когда мужчина отправился в лес, чтобы забрать тело, то так и не смог его отыскать.

Ранее Пятый канал сообщал, что подозреваемый в расправе над медведем пермский чиновник подал в отставку.