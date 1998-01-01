Расстрел супругов в украинском Николаеве попал на видео

Украинские правоохранители задержали жителя Николаева, который смертельно ранил супругов из Одессы. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина скончался в карете «скорой помощи».

По информации агентства «Укринформ», в среду, 30 января, завершился суд, который обязал должника выплатить одесситам крупную сумму. После заседания между ними произошел конфликт, и прозвучали звуки выстрелов.

Камера видеонаблюдения засняла, как злоумышленник выхватил охотничий карабин «Сайга» и в упор расстрелял оппонентов. Проезжавший мимо сотрудник полиции смог задержать стрелка до прибытия подкрепления.

Ранее Пятый канал рассказывал, как житель Ленобласти случайно застрелил друга на охоте, а после, не смог найти его тело в лесу.