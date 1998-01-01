«Портативная печка»: Ариана Гранде набила себе на ладони иероглифы с ошибкой

Японцы указали на ошибку в новой татуировке американской звезды Арианы Гранде, которую та посвятила выходу клипа «7 rings» («Семь колец»).
Поп-звезда опубликовала фотографию с набитыми на ладони японскими иероглифами «七輪», которые по задумке певицы должны переводиться, как название нового хита.
Однако фанаты Арианы из Страны восходящего солнца указали ей на ошибочное использование кандзи. По отдельности иероглиф 七 означает цифру семь, 輪 — «кольцо» или «круг». Вместе же они звучат как «сичирин», что означает «небольшая глиняная печка» или же попросту «портативная печка».
При этом в клипе не раз появляется правильное написание фразы — «七つの指輪», которая переводится как «семь колец». Почему для тату певица выбрала неправильное написание — неизвестно, фанаты предположили, что звезда хотела, чтобы татуировка не была длинной, но не учла, что удаление «лишних» кандзи приведет к ошибке.
アリアナが七輪のタトゥー入れてる笑 pic.twitter.com/9Jj4Fs2hIE— at (@aoi80550747) 30 января 2019 г.
После этого Гранде удалила из Instagram публикацию с татуировкой. Сам клип на песню «7 rings» снят в японской стилистике и повествует о девушках с татуировками, которые попадают в неприятности.
Ранее Пятый канал рассказывал о плагиате, в котором уличили Ариану Гранде американские рэперы.