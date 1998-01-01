«Портативная печка»: Ариана Гранде набила себе на ладони иероглифы с ошибкой

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Японские фанаты американской поп-звезды указали на ошибку в новой татуировке.

Фото: instagram.com @arianagrande

Японцы указали на ошибку в новой татуировке американской звезды Арианы Гранде, которую та посвятила выходу клипа «7 rings» («Семь колец»).

Поп-звезда опубликовала фотографию с набитыми на ладони японскими иероглифами «七輪», которые по задумке певицы должны переводиться, как название нового хита.

Татуировка Арианы ГрандеТатуировка Арианы Гранде. twitter.com @ariana_japan

Однако фанаты Арианы из Страны восходящего солнца указали ей на ошибочное использование кандзи. По отдельности иероглиф 七 означает цифру семь, 輪 — «кольцо» или «круг». Вместе же они звучат как «сичирин», что означает «небольшая глиняная печка» или же попросту «портативная печка».

При этом в клипе не раз появляется правильное написание фразы — «七つの指輪», которая переводится как «семь колец». Почему для тату певица выбрала неправильное написание — неизвестно, фанаты предположили, что звезда хотела, чтобы татуировка не была длинной, но не учла, что удаление «лишних» кандзи приведет к ошибке.

После этого Гранде удалила из Instagram публикацию с татуировкой. Сам клип на песню «7 rings» снят в японской стилистике и повествует о девушках с татуировками, которые попадают в неприятности.

Ранее Пятый канал рассказывал о плагиате, в котором уличили Ариану Гранде американские рэперы.

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