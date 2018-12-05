31 января русской водке исполняется 154 года

Ровно 154 года назад прославленный русский химик Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Это произошло 31 января 1865 года. После чего, эту дату стали считать неформальным днем рождения русской водки.

Работа Менделеева была посвящена изучению удельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации и температуры. В исследовании ученый опытным путем вывел идеальное содержание спиртов в водке — 40%.

В 1894 году водка Менделеева была запатентована как «Московская особенная». С тех пор российский крепкий алкогольный напиток стал одним из символов нашей страны наряду с самоваром, балалайкой, икрой и матрешкой.

Ранее Пятый канал рассказывал о Дне ювелира, который в России также отмечают 31 января.