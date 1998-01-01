В московском Дептрансе опровергли возможные проблемы с доставкой продуктов

В столичном департаменте транспорта (Дептранс) опровергли появившуюся в четверг, 31 января, информацию в СМИ о надвигающихся проблемах с доставкой продуктов и грузов в столицу.

Как сообщил ранее «Коммерсант», руководители ассоциации компаний розничной торговли, национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, ретейлеры с таким заявлением обратились в мэрию Москвы.

В распоряжении издания оказалось письмо, в котором его авторы просят администрацию города отменить вступившие 14 января изменения в движении грузового транспорта в Москве. Согласно им, весь год с 6:00 до 22:00 движение грузовиков в столице ограничивается пределами Третьего транспортного кольца, раньше график менялся в зависимости от времени года. Кроме того, разовый пропуск на 5 суток на въезд в город можно оформить не более двух раз в месяц.

Подписанты письма отмечают, что новые правила для грузовиков затрудняют доставку продуктов в центр Москвы, что в итоге может привести к перебоям с продуктами и их подорожанию.

Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тыс годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска. — Московский транспорт (@DtRoad) 31 января 2019 г.

— Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, — ответили в Дептрансе.

С 22:00 до 6:00 для движения по городу пропуск вообще не требуется. В случае появления любых вопросов по теме – обращайтесь напрямую в ЦОДД или Департамент транспорта, оперативно решим все вопросы. Никаких обращений на сегодняшний день мы не получали. — Московский транспорт (@DtRoad) 31 января 2019 г.

В ведомстве подчеркнули, что на въезд в течение суток действует 76 тысяч годовых пропусков, а логистические компании, которые регулярно ввозят грузы в столицу обладают постоянными пропусками. В случае, если есть трудности с оформлением пропуска, то чиновники предлагают напрямую обращаться в Дептранс, в котором заверили в оперативном решении всех затруднений. К настоящему времени, никто с подобными проблемами в ведомство не обращался.

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