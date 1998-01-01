Заболел? В отпуск! Новая инициатива карельского депутата

О здоровье россиян задумались и чиновники из Карелии. Петрозаводский депутат предложил в случае болезни, уходить не на больничный, а в отпуск. Речь идет не о серьезных заболеваниях, а о легком недомогании.

В таких случаях, по мнению депутата, работнику нужно дать возможность не выйти на работу, без больничного листа, но при согласовании с работодателем. Как восприняли такой спасительный рецепт в министерстве труда, узнал Лев Коновалов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что у россиян в 2019 году появились дополнительные дни к отпуску, чтобы работающие граждане смогли регулярно следить за своим здоровьем.