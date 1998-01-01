Хрупкая контролер московского метро встала на пути вооруженного безбилетника

24-летний житель Москвы попытался бесплатно зайти в метро, используя пистолет вместо проездного билета, сообщает Telegram-канал «Следак шепнул».

На пути вооруженного безбилетника встала хрупкая женщина-контролер, которая силой не дала мужчине проникнуть в «подземку». Сотруднице метрополитена хватило мужества в прямом смысле оттолкать «зайца» от турникетов и вызвать на подмогу полицейских.

Стражи правопорядка вмиг обезвредили москвича и отвели в участок. Как выяснилось, пистолет оказался травматическим и все закончилось составлением административного протокола.

Ранее Пятый канал сообщал, что нетрезвый мужчина в Петербурге устроил ночью стрельбу в подъезде. Когда его задерживали, он нецензурно обругал и ударил полицейского.