Хрупкая контролер московского метро встала на пути вооруженного безбилетника

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Увидев оружие, женщина набросилась на «зайца» и вытолкала дальше от турникетов, пока на помощь не подоспели сотрудники полиции.

Фото, видео: www.globallookpress.com

24-летний житель Москвы попытался бесплатно зайти в метро, используя пистолет вместо проездного билета, сообщает Telegram-канал «Следак шепнул».

На пути вооруженного безбилетника встала хрупкая женщина-контролер, которая силой не дала мужчине проникнуть в «подземку». Сотруднице метрополитена хватило мужества в прямом смысле оттолкать «зайца» от турникетов и вызвать на подмогу полицейских.

Стражи правопорядка вмиг обезвредили москвича и отвели в участок. Как выяснилось, пистолет оказался травматическим и все закончилось составлением административного протокола.

Ранее Пятый канал сообщал, что нетрезвый мужчина в Петербурге устроил ночью стрельбу в подъезде. Когда его задерживали, он нецензурно обругал и ударил полицейского.

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