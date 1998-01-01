Нетрезвый мужчина в Петербурге устроил ночью стрельбу в подъезде

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Санкт-Петербурга, который устроил в ночь на 23 января стрельбу в подъезде дома на Рабфаковской улице, а потом подрался с полицейским.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, стражей порядка вызвали очевидцы, которые слышали хлопки. Прибывший на место наряд попытался задержать стрелявшего из травматического пистолета нетрезвого мужчину, но он оказал сопротивление.

— В ходе задержания мужчина несколько раз ударил одного из полицейских, оказал сопротивление и нанес телесные повреждения сотруднику полиции, а также оскорбил грубой нецензурной бранью. Полицейский после оказания медицинской помощи продолжил несение службы, — говорится в сообщении.

В результате в отношении 28-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статьям: «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании в петербургском аэропорту «Пулково» дебошира, который утверждал, что он — полковник полиции.