В США скончался актер из легендарного «Терминатора»

В США в окружении семьи в среду, 30 января, умер голливудский актер Дик Миллер. Об этом сообщает издание Holliwood reporter. На счету 90-летнего актера более 175 фильмов и около двух тысяч появлений на телевидении.

Его называли ветераном Голливуда. Он был зведой культовых фильмов — в частности картины Роджера Кормана «Ведро крови» (1959 год) и Джо Данте «Гремлины». Миллер работал с такими режиссерами как — Джеймс Кэмерон, Эрнест Дикерсон, Мартин Скорсезе, Джонатан Демм и многими другими. Среди его фильмов также — «Терминатор», «Байки из склепа: Рыцарь-демон».

Дик Миллер скончался дома в окружении семьи от естественных причин.

— Его чувство юмора и уникальный взгляд на мир принесли ему много друзей и поклонников по всему миру, — заявили в семье Миллера.