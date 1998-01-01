Прошу Лиичку не обижаться: Винокур об «издевательствах» Галкина над Ахеджаковой

Народный артист РСФСР Владимир Винокур дал свою оценку конфликту, разгоревшемуся между юмористом Максимом Галкиным и народной артисткой РФ Лией Ахеджаковой, сообщает URA.RU.

Винокур подчеркнул свое нейтральное отношение к сторонам в сложившейся ситуации и призвал всеми любимую актрису не обижаться на пародию.

— Прошу Лиичку не обижаться. Если на артиста делают пародии, значит, он популярен. Максим — мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова — талантливая актриса. Люблю их обоих , — отметил Владимир Винокур.

Корифей юмористического эстрадного цеха рассказал, что на пародии в его исполнении никто не обижался.

— Всю свою жизнь занимаюсь пародией. Никто не обижался — ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе, ни Людмила Зыкина. Зыкина после пародии даже подарила мне цветы. Потому что пародия — это популяризация для артиста, как говорил Анатолий Папанов , — говорит Винокур.

Ранее Пятый канал сообщал, что Максим Галкин ответил на обвинения Лии Ахеджаковой. Пародист разместил в Instagram пост, в котором ответил на претензии актрисы, которая негативно высказалась в сторону шуток Максима Галкина. Лия Ахеджакова обвинила его в оскорбительных пародиях и необоснованной критике. Любимица миллионов сочла, что российский пародист хочет прославиться за ее счет.