Прошу Лиичку не обижаться: Винокур об «издевательствах» Галкина над Ахеджаковой

Народный артист РСФСР Владимир Винокур дал свою оценку конфликту, разгоревшемуся между юмористом Максимом Галкиным и народной артисткой РФ Лией Ахеджаковой, сообщает URA.RU.
Винокур подчеркнул свое нейтральное отношение к сторонам в сложившейся ситуации и призвал всеми любимую актрису не обижаться на пародию.
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Корифей юмористического эстрадного цеха рассказал, что на пародии в его исполнении никто не обижался.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Максим Галкин ответил на обвинения Лии Ахеджаковой. Пародист разместил в Instagram пост, в котором ответил на претензии актрисы, которая негативно высказалась в сторону шуток Максима Галкина. Лия Ахеджакова обвинила его в оскорбительных пародиях и необоснованной критике. Любимица миллионов сочла, что российский пародист хочет прославиться за ее счет.