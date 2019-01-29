Тасмания полыхает. Лесные пожары подбираются вплотную к жилым домам

Австралийская Тасмания охвачена сильнейшими лесными пожарами. Огонь подступает вплотную подступает к жилым домам, автодорогам. По имеющейся информации, огонь подступил к окраинам столицы штата — Хобарту. Очевидцы публикуют шокирующие кадры бушующего пламени. Леса горят в центральном, южном и юго-западном районах острова.

По данным портала 9news, бороться с огнем пожарным мешают погодные условия — на острове установилась сухая и жаркая погода с сильным ветром. И прогноз на будущее не утешителен — специалисты из национального метеобюро Австралии прогнозируют такую же погоду в ближайшие дни.

Сейчас с огнем борются 500 пожарных и 120 единиц техники. На помощь Тасмании прибыли подразделения огнеборцев из штатов Южная Австралия, Западная Австралия и Виктория и даже из соседнего государства — Новой Зеландии.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре, полыхавшем в лесах австралийского штата Виктория.