Картину Винсента Ван Гога «Цветущий каштан» продадут на аукционе в Нью-Йорке

Аукционный дом Sotheby's представил коллекцию шедевров мировой живописи, которые уйдут с молотка на следующей неделе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте дома.

Аукцион стартует 19 ноября в 2:00 по московскому времени, покупателям предложат 12 лотов. Главный из них — портрет Пьера Огюста Ренуара «Молодая женщина в лодке», написанный маслом в 1877 году. Размер холста — 73,7 на 92,9 сантиметра.

Среди ключевых позиций — пейзаж Винсента Ван Гога «Цветущий каштан», созданный в мае 1890 года в Овер-сюр-Уазе. Цену этой работы дом называет лишь по индивидуальному запросу.

Кроме того, на торги выставят «Арлекина» Поля Сезанна, где художник изобразил сына Поля, пейзаж Клода Моне «Сад Тюильри» и картину Камиля Писсарро «Площадь Французского театра и авеню Опера, солнце после полудня зимой».

Днем раньше на женевском аукционе Sotheby's за 4,9 миллиона долларов ушел браслет с редким сапфиром из коллекции дома Романовых. Лот представили в рамках торгов «Драгоценности королевских и знатных особ». Широкий браслет геометрической формы выполнен из бриллиантов и горного хрусталя по эскизам Cartier.

Баснословные суммы на аукционах готовы отдавать не только за высокое искусство. Так, световой меч Дарта Вейдера недавно ушел с молотка за 400 миллионов рублей. Торги прошли в Далласе, лот побил рекорд и стал самым дорогим атрибутом вселенной «Звездных войн».

Меч использовали при съемках «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Реквизит создали из корпуса британской фотовспышки MPP Microflash 1950-х годов, доработав для установки сменных деревянных клинков. Предыдущий рекорд принадлежал мечу Люка Скайуокера, проданному за 3,75 миллиона долларов.

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