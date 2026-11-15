Картину Винсента Ван Гога «Цветущий каштан» продадут на аукционе в Нью-Йорке

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Ценители искусства получат возможность завладеть и полотнами таких художников, как Ренуар, Сезанн и Моне.

Какую картину Ван Гога продадут на аукционе 19 ноября 2026

Фото: www.globallookpress.com/Kobei Li

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аукционный дом Sotheby's представил коллекцию шедевров мировой живописи, которые уйдут с молотка на следующей неделе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте дома.

Аукцион стартует 19 ноября в 2:00 по московскому времени, покупателям предложат 12 лотов. Главный из них — портрет Пьера Огюста Ренуара «Молодая женщина в лодке», написанный маслом в 1877 году. Размер холста — 73,7 на 92,9 сантиметра.

Среди ключевых позиций — пейзаж Винсента Ван Гога «Цветущий каштан», созданный в мае 1890 года в Овер-сюр-Уазе. Цену этой работы дом называет лишь по индивидуальному запросу.

Кроме того, на торги выставят «Арлекина» Поля Сезанна, где художник изобразил сына Поля, пейзаж Клода Моне «Сад Тюильри» и картину Камиля Писсарро «Площадь Французского театра и авеню Опера, солнце после полудня зимой».

Днем раньше на женевском аукционе Sotheby's за 4,9 миллиона долларов ушел браслет с редким сапфиром из коллекции дома Романовых. Лот представили в рамках торгов «Драгоценности королевских и знатных особ». Широкий браслет геометрической формы выполнен из бриллиантов и горного хрусталя по эскизам Cartier.

Баснословные суммы на аукционах готовы отдавать не только за высокое искусство. Так, световой меч Дарта Вейдера недавно ушел с молотка за 400 миллионов рублей. Торги прошли в Далласе, лот побил рекорд и стал самым дорогим атрибутом вселенной «Звездных войн».

Меч использовали при съемках «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Реквизит создали из корпуса британской фотовспышки MPP Microflash 1950-х годов, доработав для установки сменных деревянных клинков. Предыдущий рекорд принадлежал мечу Люка Скайуокера, проданному за 3,75 миллиона долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
«Ее решение»: Лепс об уходе Долиной со сцены
4:40
От Константиновки до Красноармейска: российская армия продолжает наступление
4:17
Картину Винсента Ван Гога «Цветущий каштан» продадут на аукционе в Нью-Йорке
4:14
Новый миропорядок: о чем договариваются Россия и США за спиной Европы
3:57
«У меня есть маленькая тайна»: певец SHAMAN признался в неизлечимой зависимости
3:42
Армению оставили в ОДКБ: какие решения приняли на саммите в Москве

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Стрельба на свадьбе: задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова
Лерчек плакала от счастья после решения Путина, пока не вскрылось страшное «но»
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео