Экипаж многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-27 ВВС РФ отогнал обнаглевший натовский F-16, слишком близко подошедший к российскому гражданскому борту. Видео снято возможно одним из пассажиров гражданского борта, к которому приблизился самолет ВВС НАТО. Интернет-пользователи вовсю комментируют удачные действия российских пилотов.

— Как ворону паршивую!

— Полетел штаны сушить.

— Мощь мощнейшая!

— Браво, парни!

— Тапком ему по лбу!

Не сдерживают эмоций комментаторы.

На кадрах видно, как один из российских Су-27, сопровождающих гражданский борт, и совершает воздушный маневр и буквально отжимает обнаглевший F-16. Затем российский экипаж повторяет маневр, после чего натовский истребитель вынужден ретироваться. Ролик стремительно набирает популярность в сети. Ранее Пятый канал публиковал это захватывающее видео.