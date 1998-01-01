Экипаж многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-27 ВВС РФ отогнал обнаглевший натовский F-16, слишком близко подошедший к российскому гражданскому борту. Видео снято возможно одним из пассажиров гражданского борта, к которому приблизился самолет ВВС НАТО. Интернет-пользователи вовсю комментируют удачные действия российских пилотов.
— Как ворону паршивую!
— Полетел штаны сушить.
— Мощь мощнейшая!
— Браво, парни!
— Тапком ему по лбу!
Не сдерживают эмоций комментаторы.
На кадрах видно, как один из российских Су-27, сопровождающих гражданский борт, и совершает воздушный маневр и буквально отжимает обнаглевший F-16. Затем российский экипаж повторяет маневр, после чего натовский истребитель вынужден ретироваться. Ролик стремительно набирает популярность в сети. Ранее Пятый канал публиковал это захватывающее видео.