«Отработали замечательно!» — Военный эксперт о маневре Су-27

, 17:05 Эксклюзивное интервью 1 834

Военный обозреватель Александр Жилин в эксклюзивном интервью Пятому каналу прокомментировал действия экипажа Су-27, отогнавшего истребитель НАТО от российского гражданского борта.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Александр Жилин, в прошлом военный летчик, со знанием дела оценил действия экипажа многоцелевого истребителя Су-27, умелым маневром отогнавшего самолет ВВС НАТО, приблизившегося к российскому гражданскому борту.

— Отработали просто замечательно, — отметил мастерство российских летчиков летчиков эксперт.

По мнению Александра Жилина, российские пилоты не нарушили ни одно правила безопасности полетов. Если предположить, что самолет-разведчик НАТО вел фоторазведку вблизи российской границы, то российский экипаж, учитывая это, перекрыл корпусом фотокамеру, обычно располагающуюся на фюзеляже. Эксперт особо отметил этот факт.

Пользователей социальных сетей кадры решительных действий в воздухе экипажа Су-27 привели в полный восторг. Они принялись наперебой осыпать летчиков комплиментами.

Ранее Пятый канал публиковал видео маневра, на котором экипаж российского Су-27 двойным маневром буквально отжал натовский истребитель F-16, слишком близко подлетевшего к российскому гражданскому самолету.

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