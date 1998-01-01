Алгебра, пьянка и ноготочки — как Twitter готовится встретить конец света

, 17:43 237

На февраль 2019-го назначен очередной конец света — пользователи интернета высмеивают страшные предсказания на все лады.

Фото: www.globallookpress.com

В очередной раз интернету предрекают апокалипсис — на этот раз на Землю должен упасть метеорит непосредственно 1 февраля. Скептичные пользователи сети в 1001-е предсказание конца света не верят.

К примеру, некто под ником «недоподросток» решительно отвергает вероятность февральского апокалипсиса — у него запланировано веселье.

Анна, обозначенная как @LM_Russia тоже против концов света — 4 февраля у нее маникюр, или проще — ноготочки.

Для кого-то приготовлен локальный апокалипсис: у пользовательницы с ником «Насок от тапка» (орфография автора сохранена — прим. ред.) будет алгебра. Очевидно, это хуже конца света.

Нашлись и такие, кому конец света придется к месту. К примеру, Monsieur_Dodyk собирается с помощью метеорита спастись от диплома.

Прочие пользователи Twitter радуются надвигающемуся апокалипсису безо всяких причин.

Ранее Пятый канал публиковал предсказание Матроны о грядущем конце света.

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