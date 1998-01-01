В очередной раз интернету предрекают апокалипсис — на этот раз на Землю должен упасть метеорит непосредственно 1 февраля. Скептичные пользователи сети в 1001-е предсказание конца света не верят.

К примеру, некто под ником «недоподросток» решительно отвергает вероятность февральского апокалипсиса — у него запланировано веселье.

Не ну, у меня на первое число как бы пьянка запланирована, пусть только конец света ее сорвёт pic.twitter.com/eByHBemYnj — недоподросток (@kl_imati) 30 января 2019 г.

Анна, обозначенная как @LM_Russia тоже против концов света — 4 февраля у нее маникюр, или проще — ноготочки.

Нельзя конец света, у меня 4 февраля запись на ногти — RUSSIA LOVES LM (@LM_Russia) 30 января 2019 г.

Для кого-то приготовлен локальный апокалипсис: у пользовательницы с ником «Насок от тапка» (орфография автора сохранена — прим. ред.) будет алгебра. Очевидно, это хуже конца света.

Вы ждёте конец света? Я очень. У меня в это время алгебра будет. — Насок от тапка (@mASC0KIQQToJThF) 31 января 2019 г.

Нашлись и такие, кому конец света придется к месту. К примеру, Monsieur_Dodyk собирается с помощью метеорита спастись от диплома.

Чо?Конец света на носу?Ну хоть диплом писать не придется pic.twitter.com/9FmrmrtRg0 — Monsieur_Dodyk (@ololoshna15) 29 января 2019 г.

Прочие пользователи Twitter радуются надвигающемуся апокалипсису безо всяких причин.

Ранее Пятый канал публиковал предсказание Матроны о грядущем конце света.