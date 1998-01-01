Видео: Звезда «Кухни» похвасталась идеальной фигурой в бикини

Звезда сериалов «Кухня» и «Пляж» Мария Горбань порадовала поклонников новыми пикантными фотографиями. Вместе с семьей и друзьями она отправилась отдыхать на Шри-Ланку, где целыми днями разгуливает в бикини. На странице в Instagram актриса хвастается не только экзотической природой острова, но и своей безупречной фигурой.
Подписчики Марии не смогли пройти мимо фотосессии возле водопада, где она сидит вполоборота. Они засыпали девушку комплиментами и отметили, насколько удачно купальник подчеркивает ее аппетитные формы.
— Вот это фигура!
— Амазонка
— Какая же вы хорошенькая
— Вся такая шедевральная!
Ранее Мария Горбань выложила откровенный снимок с морского побережья и призвала других знаменитостей последовать ее примеру.