Экс-зенитовец Березовский восхищен подготовкой Петербурга к чемпионату Европы

Роман Березовский, экс-футболист «Зенита» и сборной Армении рассказал Пятому каналу, что он думает о подготовке Петербурга к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.

— В городе уже сейчас все готово для проведения матчей такого уровня: современный аэропорт, комфортабельные гостиницы, ну и супер-стадион. Про достопримечательности вообще нет слов — рассказал Березовский.

Также бывший голкипер сине-бело-голубых уверен, что все гости Петербурга и любители футбола будут довольны играми, проведенными в городе на Неве. От матчей, которые примет Петербург, Березовский ожидает особой зрелищности.

— Все это вместе даст нам лишний повод гордиться этим прекрасным городом, которым является Санкт-Петербург, — заключил футболист.

Ранее Пятый канал рассказывал, что переход Ракицкого в «Зенит» вызвал ярость у украинских болельщиков.