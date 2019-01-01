Российские умельцы планируют показывать рекламу из космоса

Российский стартап StartRocket планирует запустить на орбиту группу небольших спутников, чтобы создать гигантский рекламный дисплей в космосе, сообщает американский журнал Astronomy.

Масса каждого спутника будет составлять всего лишь несколько килограммов, а размещаться они будут на высоте около 450 километров от Земли.

Смысл идеи заключается в том, что спутники будут разворачивать отражатели площадью до десяти квадратных метров, а каждый из объектов будет выступать в качестве пикселя в изображении.

Таким образом на небосклоне можно будет наблюдать изображения. Остается догадываться, во сколько же обойдется потенциальным заказчикам такой вид «космического» продвижения своих товаров и услуг, ведь для реализации проекта требуется 208 миллионов долларов.

Однако уже предстоящей весной StartRocket вместе со «Сколтехом» планирует запустить в стратосферу два шара, чтобы протестировать идею со спутниками-пикселями.

Ранее Пятый канал сообщал, что в российских вузах дипломные работы могут заменить на стартапы.