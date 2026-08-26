Камень-целитель и зеленый дым: мистические тайны могилы Александра Абдулова
Актер ушел из жизни 18 лет назад. Как спустя годы выглядит его последнее пристанище?
Фото, видео: Кавашкин Борис/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Александр Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 55-летия. В августе 2007-го у артиста диагностировали рак. Болезнь была в запущенной четвертой стадии и дала метастазы.
Абдулов говорил: «То, какой длины будет жизнь, зависит от Бога, а вот какой ширины и насыщенности — от самого человека». И сам же доказал эту фразу на деле, щедро раздаривая себя зрителям, друзьям и женщинам.
Как выглядит могила актера спустя 18 лет после смерти — смотрите в эксклюзивном материале 5-tv.ru.
Что сейчас с могилой Александра Абдулова
Со дня смерти Александра Абдулова прошло уже чуть больше 18. Однако его могила на Ваганьковском кладбище в Москве до сих пор является местом своеобразного паломничества среди поклонников. Особенно их много в памятные даты, на день рождения и день смерти артиста.
Главный элемент надгробия — внушительный валун карельского гранита, пронзенный белым мраморным крестом. Над крестом — профиль Абдулова в образе Ланселота в «Убить дракона». По бокам от креста вырезаны буквы, расположенные ступенчато — они ведут ввысь, напоминая о восхождении на Голгофу и непростой судьбе актера.
Памятник на Ваганьковском кладбище (центральная аллея) был торжественно открыт 29 мая 2009 года — в день рождения артиста, через год после его ухода. Идея принадлежала вдове Юлии Мешиной, а реализовал ее скульптор Владимир Матюхин.
Сама могила выглядит ухоженной и чистой. На ней всегда есть свежие цветы. Дочь Абдулова Евгения, которой на момент смерти отца было всего девять месяцев, регулярно навещает его могилу.
Вместе с мамой они каждый год 3 января (в день смерти) приходят на Ваганьковское кладбище. Ксения Алферова, которую Абдулов воспитывал как родную, тоже его помнит.
Легенды о могиле Александра Абдулова
Незадолго до ухода Александра Абдулова один из его поклонников прислал ему письмо. В нем он рассказывал о чудодейственном камне в Карелии, который обладает невероятной целительной силой, и настойчиво советовал актеру приехать туда, чтобы прикоснуться к нему и победить болезнь.
Абдулов, уже очень слабый, не смог отправиться в это путешествие. Болезнь оказалась сильнее. Однако история получила неожиданное продолжение. Уже после его смерти вдова актера Юлия Мешина воплотила в жизнь этот символический жест: она привезла тот самый десятитонный валун из Карелии в Москву и сделала его основанием для памятника на могиле мужа. Только после смерти он «воссоединился» с глыбой из Карелии — серо-зеленым диабазом.
Камень, который должен был стать символом надежды, превратился в вечный памятник.
Второй миф связан с самим памятником, а точнее — с портретом актера в образе Ланселота из фильма «Убить дракона».
Ходит поверье, что если посмотреть прямо в глаза артисту на надгробной плите, можно потерять ориентацию в пространстве и внезапно оказаться в совершенно другой части кладбища, куда вы и не собирались заходить. Правда, сделать это непросто: портрет расположен высоко, а взгляд актера на нем немного направлен в сторону.
А самая мистическая история связана с девятым днем после смерти актера. Говорят, что в день, когда душа по христианским поверьям окончательно покидает мир живых, над могилой Абдулова заметили столб зеленоватого дыма, который поднимался прямо к небу.
Фанаты увидели в этом знамение — душу артиста приняли Небеса. Скептики же предложили более прозаическое объяснение: в тот день стояла пасмурная погода, и редкий луч солнца, пробившись сквозь тучи, создал этот необычный оптический эффект. Но, как это часто бывает, мистическая версия оказалась живучее.
Рождение вопреки обстоятельствам
Будущий артист появился на свет 29 мая 1953 года в Тобольске, но свои детские годы считал неразрывно связанными с Ферганой, куда семья переехала, когда ему было три года.
Его отец, Гавриил Абдулов, был режиссером и основал первый в Средней Азии русский драматический театр, а мать, Людмила Александровна, работала там же гримером и костюмером. Появление Саши на свет было почти чудом. Мать, у которой уже росли двое сыновей, отчаянно хотела девочку и собиралась сделать аборт, но врачи хитростью уговорили ее рожать, сказав, что у нее будет дочь.
Позже она вспоминала, как после родов ей даже предложили обменять новорожденного сына на девочку из соседней палаты. К счастью, отец был непреклонен. Так в семье появился Саша, который с пяти лет уже выходил на сцену в отцовских спектаклях.
Путь к сцене через дворовые драки
В юности Абдулов не был примерным учеником — учиться ему было неинтересно, зато он был заядлым битломаном, обожал спорт и не пропускал ни одной дворовой драки. По фехтованию он даже получил звание мастера спорта.
Театр не был для него очевидным выбором. Он мечтал о спортивной карьере, но после школы решил поступать в «Щепку», провалился, год работал в театре, а затем все-таки поступил в ГИТИС.
«Ленком» и рождение легенды
В 1974 году, еще студентом, Абдулов привлек внимание режиссера Марка Захарова и после выпуска в 1975 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). Театр стал его вторым домом до конца жизни.
Он играл в спектаклях, которые вошли в историю: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Варвар и еретик», «Поминальная молитва».
Кумир миллионов
В кино Абдулов снялся более чем в 120 фильмах. Настоящая слава пришла к нему после ролей в «Обыкновенном чуде», «Формуле любви», «С любимыми не расставайтесь».
Его фильмография — это калейдоскоп образов: от романтических героев до острохарактерных персонажей в «Место встречи изменить нельзя», «Чародеях», «Гардемаринах, вперед!», «Убить дракона». В 1986 году он стал заслуженным, а в 1991-м — народным артистом РСФСР.
Любовь на виду
Личная жизнь Абдулова была не менее яркой и бурной. В 1976 году он женился на актрисе Ирине Алферовой и удочерил ее дочь Ксению. Их брак считался одной из самых красивых пар советского кино и продлился почти 20 лет.
В 2006 году он женился на астрологе Юлии Мешиной, а в марте 2007 года у них родилась дочь Евгения. Это позднее счастье стало для него особенно дорогим.
Тяжелый конец
В августе 2007 года у актера обнаружили запущенную форму рака. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал работать — играл в театре и снимался, до последнего отказываясь сидеть сложа руки.
3 января 2008 года рано утром Александр Абдулов скончался в стенах больницы. Ему было 54 года.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?