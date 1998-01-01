Видео: В Петербурге пройдут групповые матчи и четвертьфинал Евро 2020

, 5:19 Эфирная новость 9

Евро 2020 будет совершенно особенным. 12 городов в 12 странах примут турнир: от Ирландии до Азербайджана. Продажа билетов стартует ровно за год до турнира, 12 июня 19 года.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости

Записываем даты: 13 июня 2020 года, 17, 22 июня и 3 июля. В эти дни в Россию снова придет большой футбол. Конкретно в Санкт-Петербурге состоятся групповые матчи и четвертьфинал Европейского первенства.

Петербург выбрали одной из футбольных евростолиц, потому как у нас на момент голосования уже был самый современный стадион. Прошедший Чемпионат мира только подтвердил высокий уровень гостеприимства. 31 января в Петербурге оргкомитет констатировал: стадион и город уже готовы к Евро 2020.

В год своего юбилея Евро 2020 пройдет сразу в 12 европейских городах. Россию на этом турнире представляет Петербург. Футбольный стадион, расположенный на Крестовском острове, примет три игры групповой стадии и четвертьфинал.

Стадион и тренировочные базы уже готовы к проведению уникального турнира. В этом убедились инспекторы УЕФА, которые трижды приезжали в Северную столицу и остались довольны увиденным. Во многом благодаря прошедшим в России Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу. К этим крупным турнирам в Северной столице построили стадион, подъездные пути, мосты, открыли две новые станции метро.

— Подготовлена вся инженерная инфраструктура. Мы имеем определенный опыт. Но самое главное, мы имеем нематериальный опыт, который нам подарил чемпионат мира по футболу. С удовольствием будем болеть за нашу команду. Уверен, что чемпионат Европы пройдет на самом высоком уровне. Мы готовы к проведению этого праздника, — Александр Беглов, действующий губернатор Санкт-Петербурга.

Конюшенная площадь в центре Северной столицы вновь станет огромной фан-зоной. Во время мундиаля здесь, как на стадионе, царил аншлаг и буря эмоций. Организаторы решили использовать и паспорт болельщика, так называемый «fan id», который дает возможность и пропуска на стадион, и безвизового въезда в нашу страну иностранным болельщикам.

— Уже обсуждались вопросы, связанные с процедурой въезда болельщиков-иностранцев на соревнования. В принципе будет такая же процедура, как и применялась при въезде на чемпионат мира, — говорит министр спорта РФ Павел Колобков.

В Интернете уже заработал официальный сайт Евро 2020. На нем можно уже сейчас оставить заявку на покупку билетов на матчи чемпионата Европы. Официальная их продажа стартует 12 июня.

— Это замечательное событие, продолжение праздника футбола. В 2018 и 2020-м в нашей стране, Санкт-Петербурге будут прекрасные футбольные матчи, — уверен Евгений Алдонин, футболист, заслуженный мастер спорта РФ, обладатель Кубка УЕФА 2005.

Теперь осталось дождаться, чтобы Сборная России попала в число участников. 21 марта наша команда сыграет с бельгийцами. В одной группе с нами: Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Путевку на Евро 2020 получат две лучшие команды группы. По словам Станислава Черчесова, в списке кандидатов в сборную — 56 фамилий.

— Команды только вышли из отпуска. Готовятся. Игра у нас 21 марта. Будут игры и в Чемпионате, и Кубок России, Петербург и Краснодар сыграют в Лиге Европы. Информации будет достаточно. Мы ее собираем. Буквально за неделю опять объявим состав. Надеемся, что все, на кого мы рассчитываем, будут в строю, — заявляет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Главный наставник нашей сборной убежден, что Петербург будет лучшей площадкой чемпионата Европы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что «Зенит» сделал предложение Сердару Азмуну.

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