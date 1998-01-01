Опубликованы кадры последствий крупного пожара в байк-клубе в Москве

Пожарные продолжают работать на месте крупного пожара, который произошел после полуночи в пятницу, 1 февраля, на северо-западе Москвы в байк-клубе Sexton, который принадлежит организации «Ночные волки».

На кадрах, которые опубликованы Пятым каналом, видно, что здание сильно пострадало, по данным пожарных огнем была охвачена территория площадью 50 квадратных метров.

По предварительным данным, загорелась сцена. Однако истинные причины возгорания еще устанавливаются. Сообщается об одном пострадавшем. Никто не погиб.

Ранее Пятый канал публиковал кадры пожара в байк-клубе.