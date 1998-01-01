Страшные кадры: Машина скорой помощи перевернулась при массовом ДТП в Чите

Четыре человека пострадали при массовом ДТП с участием машины скорой помощи в Чите ночью 1 февраля, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Забайкальскому краю, изначально на регулируемом перекрестке машина «скорой» столкнулась с автомобилем Nissan Gloria. Затем автомобиль с медиками продолжил движение и «зацепил» иномарку Toyota Corolla Axio.

Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован.

На кадрах с места аварии видно, что участникам ДТП пришлось выламывать стекла машины скорой помощи, чтобы извлечь пострадавших до приезда спасателей.

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