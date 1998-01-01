Видео спасения пассажирки в четверг, 31 января, в одном из московских автобусов оказалось в распоряжении Пятого канала.

Девушка на ряду с другими пассажирами в час пик направлялась по своим делам. Неожиданно с треском пол в салоне провалился и ноги пострадавшей оказались под днищем кузова транспортного средства.

Девушку в состоянии болевого шока до приезда «скорой» вытаскивали из дыры в полу очевидцы. Прибывшие медики диагностировали у пассажирки серьезные травмы ног и увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

В Москве продолжают убирать улицы от снега. Надеемся, вы сегодня без машины (да и зачем, если есть мы?). В городском транспорте ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПОРУЧНИ. И будьте внимательны, когда заходите и выходите на остановках. Так победим. pic.twitter.com/NRqZiEjg7t — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 29 января 2019 г.

Примечательно, что буквально на днях «Мосгортранс» рекомендовал жителям столицы оставить личные авто и пересесть на общественный транспорт, чего после подобных инцидентов делать не особо хочется.

Ранее Пятый канал сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и лесовозом под Иркутском. Микроавтобус с людьми врезался в груженый КАМАЗ в четверг, 31 января.