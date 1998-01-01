Пассажирка провалилась под пол в московском автобусе — видео

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Девушку до приезда бригады медиков вызволяли из «плена» очевидцы произошедшего.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

Видео спасения пассажирки в четверг, 31 января, в одном из московских автобусов оказалось в распоряжении Пятого канала.

Девушка на ряду с другими пассажирами в час пик направлялась по своим делам. Неожиданно с треском пол в салоне провалился и ноги пострадавшей оказались под днищем кузова транспортного средства.

Девушку в состоянии болевого шока до приезда «скорой» вытаскивали из дыры в полу очевидцы. Прибывшие медики диагностировали у пассажирки серьезные травмы ног и увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Примечательно, что буквально на днях «Мосгортранс» рекомендовал жителям столицы оставить личные авто и пересесть на общественный транспорт, чего после подобных инцидентов делать не особо хочется.

Ранее Пятый канал сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и лесовозом под Иркутском. Микроавтобус с людьми врезался в груженый КАМАЗ в четверг, 31 января.

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