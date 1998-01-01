США обманули ОАЭ, заявив об угрозе столкновения их спутника с российским

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Космический объект Объединенных Арабских Эмиратов вынужден был совершить бессмысленные маневры в космосе.

Фото: globallookpress.com

Военные США в мае 2018 года передали информацию властям Объединенных Арабских Эмиратов, согласно которой российский космический объект «Луч» опасно сблизился со спутником YahSat-1B. Согласно результатам исследования Астрокосмического научного центра, эта информация не соответствовала действительности. Об этом сообщает ФАН.

В итоге, YahSat-1B вынужденно совершил бесполезные маневры по уклонению от возможного столкновения, хотя данные российской автоматизированной системы предупреждений указывали, что спутники никогда не сближались на расстояние менее 40 километров друг от друга.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как российские специалисты зафиксировали интенсивное маневрирование американских военных спутников.

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