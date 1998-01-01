«Жесть!» Диана Арбенина разочаровала фанатов постельной сценой в новом клипе

Певица Диана Арбенина 31 января выпустила клип на песню «Раскаленные». В нем она предстает в образе женщины, которая переживает разрыв с возлюбленным. В конце ролика Арбенина даже решилась на почти постельную сцену с кавалером Ольги Бузовой из шоу «Замуж за Бузову» — Жаном Мишелем.

Кроме этого, ради съемок видеоряда артистка «изменила» своему привычному образу, надев платье и каблуки. Все эти кардинальные перемены очень расстроили поклонников творчества певицы, о чем они практически единогласно заявили в комментариях на YouTube.

— Диана, это все не про вас! — заявил один пользователей.

— Мда, человек, который никак не может принять себя… Даже ваши последние интервью не смотрю, чтобы не расстраиваться. Только музыка, только концерты, — добавил другой.

— Господи, что я сейчас увидела? Какая-то жесть! — разочаровалась еще одна поклонница.

Также клип собрал достаточно мало просмотров — только 80 тысяч.

Ранее Пятый канал сообщал, что в середине января Диана Арбенина попала в больницу с сердечным приступом.