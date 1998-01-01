Ждем развода? Пышка из «Дома-2» закатила истерику молодому мужу

Участница «Дома-2» Александра Черно, прославившаяся благодаря своим пышным формам, снова вызвала недовольство зрителей. На этот раз девушка устроила истерику своему молодому супругу Иосифу Оганесяну. Видеозапись со скандалом была опубликована в фанатском аккаунте телестройки в Instagram.
Пара оформила отношения совсем недавно — свадьба была в декабре 2018 года. Однако с тех пор идиллии так и не наступило. В семье Александры и Иосифа то и дело случаются ссоры. Судя по кадрам новой перепалки, девушка заподозрила своего супруга во лжи.
Судя по всему, разговор идет о дальнейших планах совместной жизни влюбленных. Иосиф намерен продолжить заниматься творчеством, однако его избранница, видимо, не считает это ремесло достаточно надежным.
А когда Иосиф пытается завершить разговор и уйти, Александра хватает его за руку и рывком усаживает на место, чтобы продолжить выяснять отношения. В чем конкретно была причина скандала на этот раз, неизвестно, информирует издание «Дни.ру».
Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной обсуждаемой участнице «Дома-2» — Яне Шевцовой, бывшей любовнице рэпера Гуфа. Девушка призналась, что ждет от него ребенка, хотя незадолго до этого публично заявила о разрыве отношений с артистом.