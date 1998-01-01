Ждем развода? Пышка из «Дома-2» закатила истерику молодому мужу

, 9:13 Видео 107

Молодые люди в браке всего пару месяцев, а их семейная жизнь уже трещит по швам.

Фото, видео: Instagram.com @sasha_cherno93_official

Участница «Дома-2» Александра Черно, прославившаяся благодаря своим пышным формам, снова вызвала недовольство зрителей. На этот раз девушка устроила истерику своему молодому супругу Иосифу Оганесяну. Видеозапись со скандалом была опубликована в фанатском аккаунте телестройки в Instagram.

Пара оформила отношения совсем недавно — свадьба была в декабре 2018 года. Однако с тех пор идиллии так и не наступило. В семье Александры и Иосифа то и дело случаются ссоры. Судя по кадрам новой перепалки, девушка заподозрила своего супруга во лжи.

— Как мне с тобой жить после таких слов? Зачем ты мне врешь? Зачем мне развод? Меня не устраивает это все! — с надрывом выкрикивает Александра.

Судя по всему, разговор идет о дальнейших планах совместной жизни влюбленных. Иосиф намерен продолжить заниматься творчеством, однако его избранница, видимо, не считает это ремесло достаточно надежным.

— Тебе сложно сказать «Я буду заниматься творчеством, но я никогда в жизни тебя не подведу и тебе не о чем беспокоиться»?! напирает девушка на мужа.

А когда Иосиф пытается завершить разговор и уйти, Александра хватает его за руку и рывком усаживает на место, чтобы продолжить выяснять отношения. В чем конкретно была причина скандала на этот раз, неизвестно, информирует издание «Дни.ру».

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной обсуждаемой участнице «Дома-2» — Яне Шевцовой, бывшей любовнице рэпера Гуфа. Девушка призналась, что ждет от него ребенка, хотя незадолго до этого публично заявила о разрыве отношений с артистом.

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