Экс-любовница Гуфа заявила, что ждет от него ребенка

, 16:08 423

Звезда телестройки Яна Шевцова призналась, что покидала проект, чтобы провести время с рэпером.

Фото: Instagram @yana_shevczova

Тема:
Ольга Бузова 363

Скандальная разлучница Гуфа и Кети Топурии Яна Шевцова не перестает шокировать прессу подробностями отношений с популярным российским рэпером. Еще недавно она публично заявила о разрыве отношений со своим бывшим любовником, а теперь утверждает, что беременна от него. Юная екатеринбурженка призналась, что не раз сбегала с проекта «Дом-2», чтобы провести ночь со своим возлюбленным.

Сейчас, по словам участницы шоу, она нашла у себя все характерные симптомы будущих мамочек, и не сомневается: отец малыша — Гуф.

— Очень много вопросов, друзья. Да, я беременна от Леши. Как так получилось? Я уходила на выходные и ездила к нему. Теперь у нас с ним будет малыш. Что в этом грандиозного? — приводит слова Шевцовой dom2life.ru.

Впрочем, неизвестно, не соврала ли уральская блондинка на этот раз. Буквально пару дней назад она заявила в прямом эфире «Дома-2» о разрыве отношений с рэпером. Шевцова записала видеообращение к своему бывшему любовнику, где призналась, что нашла другого. Публичное заявление девушке пришлось сделать, чтобы оправдаться перед своим кавалером, Артемом Сорокой, который заподозрил ее в измене. Как выяснилось, выгораживать себя было не к чему.

Ранее Яна Шевцова в поисках второй половинки отправилась на проект «Дом-2» и исполнила на шоу стриптиз. Судя по всему, в борьбе за внимание кавалеров девушка готова использовать любые средства.

Тема:
Ольга Бузова 363
28 янв
«На этом точка»: Экс-любовница Гуфа разорвала с ним отношения в эфире «Дома-2»
26 янв
Новый скандал: Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram
24 янв
Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе
22 янв
Как Ольга Бузова отметила 33-летие на Мальдивах
21 янв
«Вы ведь не Бузова» — подписчики высмеяли Асмус за демонстрацию пятой точки
21 янв
«Популярность до 50 лет и сбитый летчик» — астролог про Бузову и Волочкову
21 янв
«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой
21 янв
Ольга Бузова вышла на связь после страшного пожара на курорте — фото
20 янв
Именинница Бузова порадовала поклонников новой песней
20 янв
Громкие романы Ольги Бузовой: Почему самой известной женщине России не везет в любви

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:37
«Чья-то звезда закатилась»: На небе в Мурманской области заметили метеорит
17:36
Мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году
17:35
Патриарх Кирилл призвал Госдуму вывести аборты из системы ОМС
17:27
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
17:19
Студентка умерла на занятиях в московском колледже
17:11
Девочку в Ленобласти никто не поджигал: «избитые» школьники признались во вранье
17:05
Сенатору Арашукову и его отцу Раулю предъявлены официальные обвинения
16:56
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин
16:52
Точно не в честь родственников: Нюша рассказала, как выбирала имя для дочери
16:50
МВД РФ опровергло слова Зубова о переброске террористов к границам Таджикистана
16:43
Совфед дал официальный комментарий о задержании Арашукова
16:39
Освобождены шестеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе моряков
16:31
США не смогли приобрести украинский танк «Оплот»
16:24
Как правильно начинать «новую жизнь» — советы психолога и коуча
16:24
Обладатель двух премий «Грэмми» Джеймс Ингрэм скончался от рака мозга
16:19
МВД передало похищенную картину Куинджи Министерству Культуры
16:16
Макаревич поддержал своего сына на премьере фильма «Русский бес»
16:09
Видео: Путин начал совещание в правительстве с шутки над Орешкиным
16:08
Экс-любовница Гуфа заявила, что ждет от него ребенка
15:58
Видео: Ушаков опроверг свое задержание, выйдя к прессе у своего дома

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама