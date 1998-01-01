Экс-любовница Гуфа заявила, что ждет от него ребенка

Скандальная разлучница Гуфа и Кети Топурии Яна Шевцова не перестает шокировать прессу подробностями отношений с популярным российским рэпером. Еще недавно она публично заявила о разрыве отношений со своим бывшим любовником, а теперь утверждает, что беременна от него. Юная екатеринбурженка призналась, что не раз сбегала с проекта «Дом-2», чтобы провести ночь со своим возлюбленным.

Сейчас, по словам участницы шоу, она нашла у себя все характерные симптомы будущих мамочек, и не сомневается: отец малыша — Гуф.

— Очень много вопросов, друзья. Да, я беременна от Леши. Как так получилось? Я уходила на выходные и ездила к нему. Теперь у нас с ним будет малыш. Что в этом грандиозного? — приводит слова Шевцовой dom2life.ru.

Впрочем, неизвестно, не соврала ли уральская блондинка на этот раз. Буквально пару дней назад она заявила в прямом эфире «Дома-2» о разрыве отношений с рэпером. Шевцова записала видеообращение к своему бывшему любовнику, где призналась, что нашла другого. Публичное заявление девушке пришлось сделать, чтобы оправдаться перед своим кавалером, Артемом Сорокой, который заподозрил ее в измене. Как выяснилось, выгораживать себя было не к чему.

Ранее Яна Шевцова в поисках второй половинки отправилась на проект «Дом-2» и исполнила на шоу стриптиз. Судя по всему, в борьбе за внимание кавалеров девушка готова использовать любые средства.