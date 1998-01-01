Один из фигурантов по делу Арашукова пустился в бега — видео

, 10:36 Эфирная новость 179

Следствие предполагает, что один из подозреваемых громкого дела мог скрыться за пределами России.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Один из фигурантов громкого дела Рауфа Арашукова скрылся от следствия и арестован заочно. Об этом сообщил прокурор на заседании в Басманном суде. Имя беглеца не называется, следователи полагают, что он мог уехать за пределы России.

Накануне, 31 января, под арест отправились отец сенатора Рауль Арашуков, а также бывшие и действующие руководители подразделений Газпрома из Астрахани, Черкесска и Ставрополя.

Следствие предполагает, что они приписывали объемы поставок газа для предприятий, излишки перепродавали, а долги перекладывали на плечи простых жителей. Общая сумма ущерба — примерно 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании сенатора Рауфа Арушукова прямо в зале заседаний Совета Федерации.

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