Один из фигурантов громкого дела Рауфа Арашукова скрылся от следствия и арестован заочно. Об этом сообщил прокурор на заседании в Басманном суде. Имя беглеца не называется, следователи полагают, что он мог уехать за пределы России.

Накануне, 31 января, под арест отправились отец сенатора Рауль Арашуков, а также бывшие и действующие руководители подразделений Газпрома из Астрахани, Черкесска и Ставрополя.

Следствие предполагает, что они приписывали объемы поставок газа для предприятий, излишки перепродавали, а долги перекладывали на плечи простых жителей. Общая сумма ущерба — примерно 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании сенатора Рауфа Арушукова прямо в зале заседаний Совета Федерации.