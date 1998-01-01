Тысячи родителей стоят в очередях, чтобы записать детей в первый класс

В российских школах царит ажиотаж: стартовала запись в первые классы. Несмотря на то, что заявку в большинстве случаев можно было подать через специальные порталы, многие родители столкнулись с техническими проблемами. Например, сайт Госуслуг не выдержал нагрузки и начал зависать в первые же минуты.

В очередях перед школами родители едва не устраивают драку. Забор трещит под напором людей. Чтобы записать детей в первый класс, тысячи мам и пап встали у дверей учебных заведений в четверг, 1 февраля.

Чтобы справиться с такой осадой, пришлось провести мобилизацию. В многофункциональных центрах вывели на работу всех, кого смогли. Признаются: так много людей здесь еще не видели.

Ранее Пятый канал рассказал об итогах массовой проверки школ в Дагестане. Выяснилось, что практически во всех районах республики детей учили люди с криминальным прошлым.