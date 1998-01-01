Выглядела счастливой: подруга Ирины Усок о последнем разговоре с актрисой

Подруга арестованной американской полицией Ирины Усок Надежда Васильева рассказала о том, какой была актриса при их последнем разговоре. Как рассказала Надежда, они с Ириной были однокурсницами, и в Россию женщина прилетала на встречу со студенческими друзьями. По словам подруги, оставшийся в США муж Усок знал, что она вместе с дочерью отправляется на встречу выпускников.

— Вообще не понимаю, что произошло. Я знаю, что она замужем, что у нее ребенок, она в Америке. По переписке в Facebook я поняла, что она счастливый человек, у нее все хорошо, — рассказывает Надежда.

Как отметила женщина, Ирина создавала впечатление абсолютно благополучного человека и при живом общении — бывшие однокурсницы созванивались, чтобы поздравить друг друга с праздником.

— Впечатление производила, что все хорошо. Ну, там, маленькая дочка, все замечательно, — делится подруга.

Надежда предполагает: если арест действительно был как-то связан с подозрениями в краже ребенка, то, возможно, имел место быть семейный конфликт.

— Наверное, это какой-то конфликт, действительно, если муж заявил, что жена украла ребенка и заявил в полицию. Потому что просто так ты же не будешь на своих родных, которые поехали куда-то погулять и с друзьями пообщаться, заявлять, что якобы украли ребенка, — рассуждает Васильева.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что российскую актрису театра и кино Ирину Усок задержала полиция США, когда женщина прилетела в Нью-Йорк. Сообщалось, что причиной ареста могла стать двухлетняя дочь актрисы.