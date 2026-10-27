Сахар, аспирин и прохлада: как сохранить букет свежим дольше

URА.RU: розы хорошо реагируют на сахар, лимонную кислоту или аспирин

Продлить жизнь срезанным цветам помогают простые приемы, доступные каждому. Об этом сообщает URA.RU.

Сразу после покупки или срезки цветы нужно поместить в чистую вазу с прохладной водой. Стебли следует подрезать острым ножом под углом 45 градусов, а не ножницами — так сосуды не передавятся и вода будет впитываться легче. Нижние листья удаляют: они не должны соприкасаться с водой, иначе начнут быстро гнить и испортят весь букет. Воду меняют каждые один-два дня, а вазу не просто споласкивают, а тщательно промывают, чтобы на стенках не оставались налет и бактерии.

Цветам необходима не только вода, но и питание. В цветочных магазинах продаются специальные подкормки для срезанных растений: в них есть сахар, антибактериальные компоненты и вещества, поддерживающие водный баланс. Если подкормки под рукой нет, в воду можно добавить небольшую щепотку сахара и каплю отбеливателя или лимонной кислоты, но важно соблюдать меру.

Некоторые цветы, в частности розы, хорошо реагируют на небольшое количество аспирина в воде. Главное — не заменять подкормку сладкими напитками и не оставлять воду без замены слишком надолго.

Букету вредят прямое солнце, сквозняки, батареи и фрукты поблизости: этилен, который выделяют фрукты, ускоряет увядание. Вазу лучше держать в прохладном месте с рассеянным светом, подальше от отопительных приборов и кондиционера.

Ночью цветам полезна прохлада, поэтому букет можно выносить на балкон или в комнату с более низкой температурой. Розы на ночь можно уложить в ванну с холодной водой так, чтобы она полностью покрыла цветы. А вот опрыскивание лепестков подходит не всем растениям: у некоторых цветов от этого появляются пятна, поэтому лучше заранее уточнить требования конкретного вида.

Розы любят глубокую воду и нуждаются в регулярной подрезке стеблей. Их лучше ставить в воду, погружая стебель минимум на пять-семь сантиметров, и менять воду ежедневно. Хризантемы менее прихотливы, но плохо переносят застой воды и быстро вянут в душном помещении. Им полезно обновлять срез и удалять нижние листья. При правильном уходе они могут простоять примерно до трех недель.

Тюльпаны не любят соседства с нарциссами и нуждаются в холодной воде, а гортензии и сирень хорошо восстанавливаются, если стебли расщепить или надрезать крест-накрест. Универсальное правило одно: чем чище вода и свежее срез, тем дольше букет радует глаз.

Ранее 5-tv.ru писал о других советах по уходу за домашними растениями.

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