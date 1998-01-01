СК пошел на эксперимент, чтобы вычислить всех виновных в петербургском теракте

Главк по особо важным делам Следственного комитета завершил расследование теракта в петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года. Как сообщает ФАН, чтобы установить всех причастных лиц, правоохранителям пришлось организовать настоящий эксперимент.

— Был проведен уникальный следственный эксперимент, в ходе которого был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества, — сообщают представители СК.

Воспроизведя весь процесс изготовления взрывчатки, следователи выяснили — жильцы квартиры, которую террористы сделали своим убежищем, не могли не знать о происходящем.

Теперь все причастные лица установлены, на скамье подсудимых окажутся 11 человек. Им предъявлены обвинения в организации преступной группировки, совершении теракта, а также изготовлении и хранении оружия и взрывчатки.

Ранее Пятый канал рассказывал о суде над террористами, которые готовили убийства в Москве и Петербурге.