СК пошел на эксперимент, чтобы вычислить всех виновных в петербургском теракте

Главк по особо важным делам Следственного комитета завершил расследование теракта в петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года. Как сообщает ФАН, чтобы установить всех причастных лиц, правоохранителям пришлось организовать настоящий эксперимент.
Воспроизведя весь процесс изготовления взрывчатки, следователи выяснили — жильцы квартиры, которую террористы сделали своим убежищем, не могли не знать о происходящем.
Теперь все причастные лица установлены, на скамье подсудимых окажутся 11 человек. Им предъявлены обвинения в организации преступной группировки, совершении теракта, а также изготовлении и хранении оружия и взрывчатки.
Ранее Пятый канал рассказывал о суде над террористами, которые готовили убийства в Москве и Петербурге.