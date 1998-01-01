Едем в США и платим миллионы: Лоза рассказал о выборе песни для «Евровидения»

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Музыкант признался, готов ли он написать песню для «Евровидения», и рассказал о тяжелой участи российских композиторов.

Фото: www.globallookpress.com

По сети прошел слух, что известный российский певец и композитор Юрий Лоза не прочь написать песню для «Евровидения». Оказалось, музыкант такого не говорил: его слова недопоняли и стали строить догадки. Вместо этого исполнитель отметил, что в России много хороших композиторов, которых почему-то недооценили. За песнями стали ездить в США и тратить немалые суммы.

— Я сказал, что в России достаточно хороших композиторов, способных написать песню для этого конкурса. На что Аксюта заявил, что композиторов у нас нет с тех пор, как бывший басист «Автографа» Леня Гуткин уехал в Америку. Все композиторы теперь там. И мы к ним едем за песнями <…> Под американского композитора можно выбить гораздо больший бюджет, чем под российского, даже несмотря на то, что это Леня Гуткин, который туда эмигрировал. Если песню в Америке заказывают, они просят на это больше денег, понимаете, чем они пойдут к Лозе, а им скажут: «Почему вы берете миллион на Лозу?» — цитирует композитора ФАН.

Артист отметил, что отношение к композиторам поменялось. Певцы забывают, кто стоит у них за плечами и делает по-настоящему знаменитыми. Люди не слышат имена авторов музыкальных произведений — «они стоят ниже плинтуса». Новостную ленту затмили истории из жизни звезд, а про творцов никто не вспоминает.

— Сегодняшнее поколение — это не создатели, как это было раньше, а пользователи. Целое поколение пользователей, для которых упаковка важнее содержания, — заключил певец.

В беседе с корреспондентом Лоза коснулся и вопроса отбора на «Евровидение». Музыкант заявил, что отправлять от России можно кого угодно. Главное — достойно представить страну, а не победить. По мнению композитора, выигравший международный конкурс Дима Билан не образец. Среди участников соревнований были более достойные звезды. Например, Патрисии Каас удалось завоевать любовь миллионов зрителей и отправиться в европейское турне. Зрители с разных уголков земли овациями встретили француженку.

— Все равно, кого туда слать, главное не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию. Посмотрите на французов. Они представляют свою страну без задачи победить. А потому они интересны, самобытны, оригинальны. Взять, например, Патрисию Каас. Она приехала на «Евровидение» в 2009-м, спела на французском, заняла свое восьмое место и отправилась в европейское турне, потому что она интересна. А Дима Билан занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, — выразил мнение Лоза.

Ранее Пятый канал сообщал, что Юрий Лоза раскритиковал Евровидение.

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