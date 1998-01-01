Грызлов о смерти россиянина в тюрьме на Украине: «Он был забит до смерти»

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал смерть россиянина Валерия Иванова в тюрьме в Львовской области. По его словам, это было ни что иное как намеренное убийство.

— Он погиб в заключении 9 декабря 2018 года в украинском городе Дрогобыч. Результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что смерть Валерия Иванова наступила в результате пыток — он был забит до смерти. То есть, это было намеренное убийство , — приводит высказывания постпреда «Экономика сегодня».

Грызлов напомнил, что Иванов был включен в список на обмен еще в декабре 2017 года, но украинская сторона обманом уклонилась от его освобождения.

— Есть все основания полагать, что жизнь людей, которых удерживают власти Украины, находится в опасности , — заявил он, добавив, что в этой связи Россия призвала ОБСЕ повысить внимание к данной ситуации.

Еще одним вопиющим случаем нарушения киевским режимом не просто договоренностей, а норм международного права, а также прав человека и свободы слова, является незаконное задержание 15 мая в Киеве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по нелепому обвинению в государственной измене.

Москва неоднократно призывала Киев прекратить незаконное задержание российского журналиста по надуманному поводу, а также обращалась в различные международные инстанции с просьбой вмешаться в это дело, но Вышинский по-прежнему остается в СИЗО. В январе городской суд Херсона продлил срок содержания россиянина под стражей до 16 февраля.

Киевский режим также делает вид, что не замечает случаи гибели журналистов на юго-востоке страны. Это итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его переводчик Андрей Миронов, убитые во время освещения блокады Славянска украинскими войсками в мае 2014 года. Погибли и журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, попавшие под минометный обстрел под Луганском в июне, а также буквально через неделю оператор Первого канала Анатолий Клян при обстреле автобуса под Донецком. В августе того же года трагически погибли Андрей Стенин (МИА «Россия сегодня») и донецкие журналисты Сергей Коренченков и Андрей Вячалов — все трое были в машине, попавшей под бомбежку.

С приближением даты президентских выборов на Украине ситуация в Донбассе может стать очередным кровавым инструментом в руках действующего главы государства Петра Порошенко. Более того, вне зависимости от того, кто после 31 марта придет к власти, этот постоянно тлеющий конфликт может быть выгоден любому из сегодняшних кандидатов, ведь его можно использовать в разнообразных грязных политических играх, в первую очередь против России. Поэтому вряд ли в Киеве остановятся перед «искушением» продолжать незаконные задержания российских граждан, и попыток шантажировать ими Москву.