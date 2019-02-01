«Цвет настроения желтый»: Шура опроверг слухи об алкоголизме

Популярный российский певец Александр Медведев, известный как Шура, опроверг слухи об алкоголизме. В беседе с корреспондентом Пятого канал певец признался, что все, что пишут в прессе — необоснованная клевета. Музыкант не отрицал, что иногда заходит в клинику, но его цель — исключительно прочистка, а недолговременное лечение.
В интервью Шура объяснил, откуда пошли слухи о его болезненной зависимости. Оказывается, о визитах в клинику он еще рассказал в передаче у Андрея Малахова. Однако факты стали достоянием общественности только сейчас.
— Помните, когда Осин умер? Малахов делал у себя на канале эфир, посвященный этому. Было честно ему в эфире рассказано, что когда я лежал в клинике в больнице, лежал параллельно Осин. Но Осина то закрыли по алкоголизму, а я эту клинику знаю давно, я прихожу туда, чтобы прочиститься <…> В итоге Малахов вырезал все это с этой программы, не оставил ничего. Получилось так, что сейчас вот они вылили эту информацию, — поделился певец.
Шура удивлен, что его поклонники пустили такой глупый слух в сети, ведь в Instagram артиста постоянно появляются посты со съемок и концертов.
— Прежде чем писать эту ахинею, посмотрите в Instagram. Я каждый день на съемках. Каждый день! Ну, как я могу? Вот сольник дали недавно в Москве. Как я сейчас пьющий? Осин был пьющий, но немного, наверно, по-другому пьющие люди выглядят. Вчера для Пятого канала снимали фильм «Моя правда». Как, если я в запой уйду? Это же невозможно вообще, — возмутился артист.
Специально для своих фанатов поп-исполнитель разместил пост в Instagram, где раскрыл всю подноготную. Музыкант обратился к журналистам, которых обвинил в распространении заведомо ложной информации.
— Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим! Всю информацию обо мне собрали в одну кучу <…> Вопросы есть, спрашивайте сначала у первоисточника, а уж потом публикуйте, уважаемый @starhit.ru, а то цвет настроения желтый!
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Свободной прессе привет от запившего Шуры! 👋 Оказалось, какая-то фанатка нашла меня в клинике, забила тревогу, спасать надо типа меня, а то я спиваюсь👀 Хоть бы удосужились зайти в мой Инстраграм, а там четко видно, как я каждый день «спиваюсь»😶 А мои фанаты, кстати, были 6 дней назад на моем сольнике в Москве, а не в больнице, который прошёл в @glavclubgreenconcert и собрал ❗️3000❗️человек! Видимо на носилках меня туда приносили🤭 И про больницу я никогда не скрывал — да, раз в полгода я чищу свои сосуды, не чураюсь кодировки, по полгода не употребляю алкоголь! Так зачем пугать людей, что меня надо спасать??! Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим! Всю информацию обо мне собрали в одну кучу🤦♂️ Да, у меня идут суды по квартире, но это же не повод спиваться! Лично у меня жизнь кипит! Кстати, скоро снова меня можно будет встретить в клинике- на этот раз буду делать новые зубы! Вопросы есть, спрашивайте сначала у первоисточника, а уж потом публикуйте, уважаемый @starhit.ru, а то цвет настроения жёлтый! 🤣😬😈
Ранее Пятый канал показал видео, где Шура удивил подписчиков «волосатым кальяном».