«Цвет настроения желтый»: Шура опроверг слухи об алкоголизме

, 21:14 Эксклюзивное интервью 210

Российский поп-исполнитель в беседе с корреспондентом Пятого канала рассказал, откуда пошли сплетни и почему это наглая ложь.

Фото, видео: Instagram @shuramedvedev

Популярный российский певец Александр Медведев, известный как Шура, опроверг слухи об алкоголизме. В беседе с корреспондентом Пятого канал певец признался, что все, что пишут в прессе — необоснованная клевета. Музыкант не отрицал, что иногда заходит в клинику, но его цель — исключительно прочистка, а недолговременное лечение.

В интервью Шура объяснил, откуда пошли слухи о его болезненной зависимости. Оказывается, о визитах в клинику он еще рассказал в передаче у Андрея Малахова. Однако факты стали достоянием общественности только сейчас.

— Помните, когда Осин умер? Малахов делал у себя на канале эфир, посвященный этому. Было честно ему в эфире рассказано, что когда я лежал в клинике в больнице, лежал параллельно Осин. Но Осина то закрыли по алкоголизму, а я эту клинику знаю давно, я прихожу туда, чтобы прочиститься <…> В итоге Малахов вырезал все это с этой программы, не оставил ничего. Получилось так, что сейчас вот они вылили эту информацию, — поделился певец.

Шура удивлен, что его поклонники пустили такой глупый слух в сети, ведь в Instagram артиста постоянно появляются посты со съемок и концертов.

— Прежде чем писать эту ахинею, посмотрите в Instagram. Я каждый день на съемках. Каждый день! Ну, как я могу? Вот сольник дали недавно в Москве. Как я сейчас пьющий? Осин был пьющий, но немного, наверно, по-другому пьющие люди выглядят. Вчера для Пятого канала снимали фильм «Моя правда». Как, если я в запой уйду? Это же невозможно вообще, — возмутился артист.

Специально для своих фанатов поп-исполнитель разместил пост в Instagram, где раскрыл всю подноготную. Музыкант обратился к журналистам, которых обвинил в распространении заведомо ложной информации.

— Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим! Всю информацию обо мне собрали в одну кучу <…> Вопросы есть, спрашивайте сначала у первоисточника, а уж потом публикуйте, уважаемый @starhit.ru, а то цвет настроения желтый!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Свободной прессе привет от запившего Шуры! 👋 Оказалось, какая-то фанатка нашла меня в клинике, забила тревогу, спасать надо типа меня, а то я спиваюсь👀 Хоть бы удосужились зайти в мой Инстраграм, а там четко видно, как я каждый день «спиваюсь»😶 А мои фанаты, кстати, были 6 дней назад на моем сольнике в Москве, а не в больнице, который прошёл в @glavclubgreenconcert и собрал ❗️3000❗️человек! Видимо на носилках меня туда приносили🤭 И про больницу я никогда не скрывал — да, раз в полгода я чищу свои сосуды, не чураюсь кодировки, по полгода не употребляю алкоголь! Так зачем пугать людей, что меня надо спасать??! Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим! Всю информацию обо мне собрали в одну кучу🤦‍♂️ Да, у меня идут суды по квартире, но это же не повод спиваться! Лично у меня жизнь кипит! Кстати, скоро снова меня можно будет встретить в клинике- на этот раз буду делать новые зубы! Вопросы есть, спрашивайте сначала у первоисточника, а уж потом публикуйте, уважаемый @starhit.ru, а то цвет настроения жёлтый! 🤣😬😈

Публикация от  Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Ранее Пятый канал показал видео, где Шура удивил подписчиков «волосатым кальяном».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

22:39
Спортивный суд признал 12 россиян виновными в допинговых нарушениях
22:31
Уголовное дело по факту гибели группы Дятлова на Урале возобновить невозможно
22:14
В Москве началась стихийная забастовка таксистов — очевидцы
21:59
Арестованной Ирине Усок выдвинуто официальное обвинение
21:46
Меркель самоудалилась из Facebook
21:30
«Надеюсь, наши дипломаты вмешаются» — адвокат Жорин об аресте Ирины Усок
21:14
«Цвет настроения желтый»: Шура опроверг слухи об алкоголизме
21:02
«Пора сворачивать»: Юрий Лоза не будет праздновать свой юбилей
20:55
Грызлов о смерти россиянина в тюрьме на Украине: «Он был забит до смерти»
20:48
Онкобольной Юдашкин почти не разговаривал на модном показе
20:30
На Кабо-Верде задержаны за контрабанду 11 российских моряков
20:20
Толстушка с «клоунским макияжем»: В сети появилось школьное фото Меган Маркл
20:05
«Зелёнский»: кандидата в президенты Украины облили зеленкой — видео
19:50
Едем в США и платим миллионы: Лоза рассказал о выборе песни для «Евровидения»
19:32
СК пошел на эксперимент, чтобы вычислить всех виновных в петербургском теракте
19:20
Экс-мэр Тулы задержана на Кипре по запросу России
19:16
В храме Росгвардии в Подмосковье впервые зазвонили колокола
19:06
Роспотребнадзор признал массовое отравление в детских садах Москвы
19:00
Зеленский опасен для Украины тотальным отсутствием политического опыта
18:44
Шок и диссонанс — подруга Ирины Усок рассказала об аресте актрисы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама