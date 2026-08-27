Врезался в ровера: кто будет отвечать в случае ДТП с роботом-доставщиком

В Петербурге роботы-курьеры начали вытеснять конкурентов — людей-доставщиков. При этом в некоторых районах они мешают водителям и пешеходам. Их стало так много, что периодически даже образуются пробки. Что делать, если по вине такого курьера произойдет ДТП? Разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Юдина.

Роботы-доставщики — новая реальность на улицах российских городов. Они уже не просто эксперимент: сегодня это полноценные участники дорожного движения. Только в Санкт-Петербурге на линии — десятки таких машин. По всей стране их парк превысил тысячу единиц.

И вместе с тем все острее встают вопросы безопасности и правового статуса. Показательный пример — двор с высокой плотностью застройки. Здесь роботы чаще всего попадают в нестандартные ситуации. Разъехаться с ними бывает сложно, они задерживают движение, а порой и полностью блокируют проезд.

В Москве этим летом ровер на перекрестке не уступил дорогу кортежу с мигалками. Вес — 80 килограммов, скорость — пять километров в час. Водителю Aurus пришлось терпеливо ждать, пока устройство завершит маневр.

Роверы запрограммированы строго соблюдать правила дорожного движения. Однако это не гарантирует отсутствия инцидентов. В случае ДТП робот останавливается и ожидает прибытия сотрудников ГИБДД. Но как квалифицировать такое происшествие — для правоохранительных органов пока непонятно.

А кто возместит ущерб, если из-за столкновения с роботом автомобиль потеряет управление? Эксперты отмечают, что существующий экспериментальный правовой режим не дает четких ответов.

«Робот-курьер неожиданно выскакивает в новых кварталах под колеса автомобиля. Автомобиль наезжает на него... Происходит столкновение с осветительной опорой, человек получает тяжкие телесные повреждения. Уголовная ответственность. Кто в рамках экспериментального правового режима примет на себя меру ответственности?» — спрашивает автоэксперт Дмитрий Попов.

В «Яндексе» подчеркивают:

«За весь период эксплуатации не зафиксировано ни одного ДТП по вине робота-доставщика. Роверы движутся с соблюдением ПДД: пересекают проезжую часть только по пешеходным переходам и ориентируются на сигналы светофоров. Каждый ровер застрахован, полис покрывает компенсации до 500 тысяч рублей на случай нештатных ситуаций», — указывают в компании.

Жители города считают роботов не только милыми, но и безопасными. Они оснащены пятью камерами, всегда уступают дорогу.

Однако не все готовы к мирному сосуществованию. Зафиксированы случаи агрессии в отношении роботов.

Увеличение числа беспилотных аппаратов уже влияет на рынок. Бесплатная доставка, которую предлагают роботы, создает конкуренцию для курьеров на двух ногах.

Тем не менее, и автомобилисты, и пешеходы сходятся во мнении: роботы безопаснее курьеров на мопедах и электросамокатах. Их предсказуемость и осторожность — уже преимущество. Но очевидно одно: для их полноценной интеграции в городскую среду без конфликтов и аварий потребуется время и продуманная правовая база.

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