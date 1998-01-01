«Зеркально»: в России разработают гиперзвуковую ракету средней дальности

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Путин согласился с предложениями Минобороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и начале разработки нового направления, что стало четким ответом на аналогичные действия США.

Фото: Пятый канал

Президент Владимир Путин в субботу, 2 января, в Кремле в ходе совещания выслушал предложения министра обороны Сергея Шойгу об ответных мерах оборонной промышленности на нарушения США договора РСМД и открытую разработку американцами ракет средней и меньшей дальности. 

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