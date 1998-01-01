«Зеркально»: в России разработают гиперзвуковую ракету средней дальности

Президент Владимир Путин в субботу, 2 января, в Кремле в ходе совещания выслушал предложения министра обороны Сергея Шойгу об ответных мерах оборонной промышленности на нарушения США договора РСМД и открытую разработку американцами ракет средней и меньшей дальности.

Только в нашей группе в ОK!

Больше фото и видео, опросы, живое общение

и не только серьёзные новости!