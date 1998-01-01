Дональд Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и с более широким кругом участников, а не только между США и Россией. Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает РИА Новости.

— Важно то, что одна сторона не соблюдала его. Мы соблюдали, а другая сторона — нет. И до тех пор, пока они не начнут выполнять обязательства, нам не следует быть единственными. Я рассчитываю на то, что мы сможем собрать всех в одной большой и красивой комнате и заключить новое соглашение, которое будет гораздо лучше. Определенно я бы хотел, чтобы это произошло, — цитирует агентство заявление Трампа, сделанное им в пятницу, 1 февраля.

При этом президент США отметил важность привлечения в новый договор других стран.

Ранее 1 февраля Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет малой и средней дальностей в связи с многочисленными нарушениями, которые якобы совершила Россия. Заявление Помпео передает ТАСС.

— Россия в течение этих 60 дней отказалась сделать какие бы то ни было шаги, чтобы вернуться к подлинному и проверяемому соблюдению (ДРСМД — прим. ред.). Следовательно, США приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля, — заявил глава Госдепа.

По версии Помпео, США уличали Россию в предполагаемом нарушении договора более 30 раз, в то время как российская сторона факт нарушений отвергает.

Один из главных камней преткновения по договору РМСД — ракетная система 9М729. Согласно российским данным, характеристики топливной системы не позволяют этой ракете поражать цели дальше 500 километров. Американцы ответили, что с помощью этих данных Россия вводит мировое сообщество в заблуждение и создает иллюзию прозрачности.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД) был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Договор обязывал стороны ликвидировать комплексы вооружений средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальностей.

Ранее Пятый канал приводил заявление МИД РФ о неотвратимости выхода США из договора.