Дональд Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и с более широким кругом участников, а не только между США и Россией. Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает РИА Новости.
При этом президент США отметил важность привлечения в новый договор других стран.
Ранее 1 февраля Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет малой и средней дальностей в связи с многочисленными нарушениями, которые якобы совершила Россия. Заявление Помпео передает ТАСС.
По версии Помпео, США уличали Россию в предполагаемом нарушении договора более 30 раз, в то время как российская сторона факт нарушений отвергает.
Один из главных камней преткновения по договору РМСД — ракетная система 9М729. Согласно российским данным, характеристики топливной системы не позволяют этой ракете поражать цели дальше 500 километров. Американцы ответили, что с помощью этих данных Россия вводит мировое сообщество в заблуждение и создает иллюзию прозрачности.
Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД) был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Договор обязывал стороны ликвидировать комплексы вооружений средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальностей.
Ранее Пятый канал приводил заявление МИД РФ о неотвратимости выхода США из договора.