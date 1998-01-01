Что нужно делать в День сурка, чтобы найти любовь и привлечь деньги

, 14:23 Видео 103

Североамериканский праздник 2 февраля становится все популярнее в Европе и России, где пока носит статус неофициального.

Фото, видео: www.globallookpress.com; Пятый канал

День сурка, который официально отмечают в США и Канаде 2 февраля, в России пока носит статус неофициального.

История

Североамериканская дата имеет древние народные поверия, которые в Новый свет привезли немецкие переселенцы. Этот день связывают с наступлением весны. Сурок просыпается после зимней спячки, и по его поведению можно предсказать, когда зима пойдет на спад.

Приметы

Если 2 февраля выдается солнечным, то зверек выйдет из норки, испугается своей тени и нырнет обратно. Это значит, что весна еще не придет полтора месяца. Если же погода пасмурная, то грызун выходит из норки и спешит по своим делам – готовиться к весне.

Дата 2 февраля в христианской традиции связана с 40-ым днем после Рождества Христова. В этот день нужно очищаться как материально, так и духовно.

Что нужно делать

  • Провести генеральную уборку, выбросить старые вещи
  • Избавиться от дурных мыслей, завести новые знакомства, разорвать отягощающие отношения
  • Целые сутки мыслить позитивно
  • Зажечь дома как можно больше свечей, они притягивают любовную и денежную энергетику.

Что нельзя делать

  • Впадать в депрессию, вспоминать о былых проблемах и обидах
  • Терять вещи. Это приведет к финансовым трудностям
  • Выносить из дома вещи и давать деньги в долг – плохая примета
  • Перебирать крупу –  это к ссорам и конфликтам с родней.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о традиции Дня сурка в Северной Америке. 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:53
Избаловала! — Дана Борисова прокомментировала выходки капризной дочери
15:36
Найдена новая шокирующая улика в деле о гибели группы Дятлова
15:15
Умерла «беременная» от Киркорова фанатка
14:59
«Поступок лидера мощной державы» — В Совфеде поддержали решение Путина о приостановке участия в ДРСМД
14:38
Международный аэропорт в Австралии эвакуирован из-за сообщений о ЧП — видео
14:23
Что нужно делать в День сурка, чтобы найти любовь и привлечь деньги
14:08
«Успокой нервишки!»: дочка Даны Борисовой сбежала из дома
13:50
Двухлетняя дочь Прилучного ждет его вечером у окна на подоконнике
13:11
Лавров: Размещение в Европе американских установок — прямое нарушение ДРСМД
12:56
Стало ясно, зачем пользователям Instagram подсунули яйцо — фото
12:39
Фото: Звезда сериала «Кухня» впервые показала младшую дочь
12:23
«Зеркально»: в России разработают гиперзвуковую ракету средней дальности
12:08
Путин: Россия приостанавливает участие в договоре РСМД
12:01
«Вот камикадзе!» — еще один самолет не смог сесть в Магадане из-за сильной метели
11:43
Баба Лена или эльфийка? Подписчики спорят о красоте Елены Летучей
11:27
Звезда советского кино променяла детей на бездомных кошек
11:10
«Был одарен голосом и юмором» — Анна Шатилова о таланте диктора Суслова
10:52
«Он сам рухнет» — командующий ВМС Украины «предрек» будущее Крымского моста
10:33
Значит хорошо получилось: Дубовицкая оценила обиду Ахеджаковой на номер Галкина
10:06
Тимошенко пожаловалась на слежку «мобильных групп»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама