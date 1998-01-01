Что нужно делать в День сурка, чтобы найти любовь и привлечь деньги

День сурка, который официально отмечают в США и Канаде 2 февраля, в России пока носит статус неофициального.

История

Североамериканская дата имеет древние народные поверия, которые в Новый свет привезли немецкие переселенцы. Этот день связывают с наступлением весны. Сурок просыпается после зимней спячки, и по его поведению можно предсказать, когда зима пойдет на спад.

Приметы

Если 2 февраля выдается солнечным, то зверек выйдет из норки, испугается своей тени и нырнет обратно. Это значит, что весна еще не придет полтора месяца. Если же погода пасмурная, то грызун выходит из норки и спешит по своим делам – готовиться к весне.

Дата 2 февраля в христианской традиции связана с 40-ым днем после Рождества Христова. В этот день нужно очищаться как материально, так и духовно.

Что нужно делать

Провести генеральную уборку, выбросить старые вещи

Избавиться от дурных мыслей, завести новые знакомства, разорвать отягощающие отношения

Целые сутки мыслить позитивно

Зажечь дома как можно больше свечей, они притягивают любовную и денежную энергетику.

Что нельзя делать

Впадать в депрессию, вспоминать о былых проблемах и обидах

Терять вещи. Это приведет к финансовым трудностям

Выносить из дома вещи и давать деньги в долг – плохая примета

Перебирать крупу – это к ссорам и конфликтам с родней.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о традиции Дня сурка в Северной Америке.