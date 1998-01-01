Что нужно делать в День сурка, чтобы найти любовь и привлечь деньги

День сурка, который официально отмечают в США и Канаде 2 февраля, в России пока носит статус неофициального.
История
Североамериканская дата имеет древние народные поверия, которые в Новый свет привезли немецкие переселенцы. Этот день связывают с наступлением весны. Сурок просыпается после зимней спячки, и по его поведению можно предсказать, когда зима пойдет на спад.
Приметы
Если 2 февраля выдается солнечным, то зверек выйдет из норки, испугается своей тени и нырнет обратно. Это значит, что весна еще не придет полтора месяца. Если же погода пасмурная, то грызун выходит из норки и спешит по своим делам – готовиться к весне.
Дата 2 февраля в христианской традиции связана с 40-ым днем после Рождества Христова. В этот день нужно очищаться как материально, так и духовно.
Что нужно делать
- Провести генеральную уборку, выбросить старые вещи
- Избавиться от дурных мыслей, завести новые знакомства, разорвать отягощающие отношения
- Целые сутки мыслить позитивно
- Зажечь дома как можно больше свечей, они притягивают любовную и денежную энергетику.
Что нельзя делать
- Впадать в депрессию, вспоминать о былых проблемах и обидах
- Терять вещи. Это приведет к финансовым трудностям
- Выносить из дома вещи и давать деньги в долг – плохая примета
- Перебирать крупу – это к ссорам и конфликтам с родней.
Ранее Пятый канал подробно рассказывал о традиции Дня сурка в Северной Америке.