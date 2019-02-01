«Кусай локти!»: Поклонники Крида отреагировали на помолвку его бывшей девушки

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Узнав что победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина выходит замуж, поклонники поп-исполнителя завалили его вопросами в комментариях.

Фото, видео: Instagram @klyukina__kreed

Узнав, что любимица миллионов Дарья Клюкина выходит замуж, фанаты взбунтовались ни на шутку. Поклонники не могли поверить, что победительница шестого сезона шоу «Холостяк» променяет своего избранника Егора Крида на кого-то другого. Трогательная история любви, за которой следили зрители со всей России, обернулась типичным пиар-ходом. И действительно, реклама удалась. За время участия в проекте количество подписчиков девушки в Instagram перевалило за два миллиона, а лицо модели стало мелькать по телевизору гораздо чаще: рекламы, передачи — везде приглашают звезду «Холостяка».

Однако зрительской симпатии, как выяснилось, красотка не оправдала. Роман с Егором Кридом остался только на экране, а в жизни она себе быстро нашла нового избранника с толстым кошельком. Стало известно, что любимица телезрителей выходит замуж за 39-летнего Владимира Чопова, топ-менеджера «Газпром-медиа». Об этом сообщает Teleprogramma.pro. Многих смутил возраст избранника юной модели, пользователи сочли, что брак с таким «стариком» может быть только по расчету. Однако другие отметили, что Клюкина знакома со своем будущим мужем не один год, и кто знает, может быть, это настоящая любовь с глубокой историей?

Фанаты Егора Крида, в свою очередь, не оставили без внимания публичное заявление Дарьи. Они заполонили социальные сети, пытаясь у певца выяснить, как он это допустил.

 
 
 
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Публикация от HeartBreakKid (@egorkreed)

— Клюкина замуж выходит, кусай локти!

— Упустил ты свое счастье. Даша нашла лучше! Так и живи с Тимом!

— Я очень расстроилась, что Даша замуж выходит. Я до сих пор думала, что вы вместе, Егор. Вы были хорошей парой. Очень жаль, что все так сложилось.

— Дело не в том, что она выходит замуж, а в том, что все шоу. Согласитесь, после «Холостяка» у Егора взлетел рейтинг. До этого о нем слышали, но далеко не все. А тут такая история про любовь. Даже мы, взрослые тети, повелись и плакали от счастья, глядя на эту сказку. Короче, все шоу и показуха, — поделились пользователи.

Безусловно, неожиданное известие многих разочаровало. Однако фанатки Крида успокоились: у них появился шанс.

Подписчики не оставили в покое и будущую невесту Дарью Клюкину. На нее в Instagram также обрушилась сотня вопросов по поводу будущего замужества и романа с главным холостяком страны.

— Дело не в желаниях, а в том, что люди играли, а мы переживали и пропускали это все через себя, чтоб потом через год узнать, что это лажа.

— Лично мне нравится и Даша, и Егор, жаль что они не вместе!

— Ждем, когда Егор скажет, что хотел от нее детей.

— На всех фотках одна. А где же Егор? Тут про какого-то Владимира пишут, — возмущаются фоловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дарья Клюкина выходит замуж за топ-менеджера крупного медиа-холдинга.

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