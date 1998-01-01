ООН объяснила пользователям сети почему писать «на Украине» — правильно

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Организация порекомендовала украинцам выучить нормы русского языка.

Фото: www.globallookpress.com

Лингвистический спор возник в русскоязычном аккаунте Организации объединенных наций в Twitter в комментариях под записью о масштабной эпидемии СПИДа на Украине, сообщает «Экономика сегодня».

Возмущению украинских пользователей не было предела и на авторов публикации от них посыпался шквал критики и даже оскорблений. Подписчики требовали исправить используемый в предложении предлог, так как, по их мнению, правильнее писать «в Украине».

В ООН подчеркнули, что русский — один из шести официальных языков организации, которая следует его современным литературным нормам.

— Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине, — ответили пользователям в ООН.

 

Ранее Пятый канал сообщал, что в штаб-квартире ООН открыли фотовыставку о блокаде Ленинграда. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал добиться выступления блокадников на Генассамблее.

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